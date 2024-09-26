Головин продлит контракт с «Монако»

«Монако» пролонгирует сотрудничество с российским полузащитником Александром Головиным, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно данным источника, новое соглашение хавбека с монегасками будет рассчитано до 2029 года. Действующий контракт истекает летом 2026-го.

За «Монако» Александр выступает уже шесть лет. В общей сложности Головин провел 207 поединков, отметившись 31 забитым мячом и 39 голевыми передачами. Трансферная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями.