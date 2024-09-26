Сафонов рассказал, какие у него отношения с Доннаруммой

Страж ворот «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Джанлуиджи Доннаруммой.
«У меня с ним сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера», - передает слова голкипера телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Сафонов пополнил ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. За переход российского голкипера «ПСЖ» выплатил 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Матвея с французским грандом рассчитано на пять лет.
Бан пользователя