Сафонов рассказал, какие у него отношения с Доннаруммой

«У меня с ним сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера», - передает слова голкипера телеканал «Матч ТВ».