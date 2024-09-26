Сафонов - о российском футболе: «Все варятся в своём котле, половина матчей не интересны»

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар», поделился мнением о российском футболе.
«За российским футболом не пристально смотрят. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. «Зениту» мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение», - передает слова голкипера телеканал «Матч ТВ».
Сафонов перешел в парижский клуб минувшим летом. Российский вратарь заключил пятилетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 Матвей сыграл один матч и пропустил один гол.
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