Сафонов - о российском футболе: «Все варятся в своём котле, половина матчей не интересны»

«За российским футболом не пристально смотрят. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. «Зениту» мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение», - передает слова голкипера телеканал «Матч ТВ».