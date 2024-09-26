Сафонов объяснил, почему ушёл из «Краснодара» в «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов рассказал, почему решил покинуть «Краснодар» и перейти во французский «ПСЖ».

«Сильно повлияло отсутствие еврокубков. Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации», - передает слова российского голкипера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Сафонов перешел в парижский гранд минувшим летом. 25-летний вратарь подписал с французским топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Матвея составляет 20 миллионов евро.