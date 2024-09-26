«ПСЖ» принял решение по Доннарумме

Руководство французского «ПСЖ» определилось с планами по вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщают журналисты Goal.com.

Согласно сведениям источника, парижский топ-клуб собирается предложить итальянскому голкиперу новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до середины 2029 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.

Доннарумма выступает за команду из Парижа с июля 2021-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 итальянец провел четыре встречи, в которых пропустил три гола.