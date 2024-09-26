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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял решение по Доннарумме

26 Сентября 2024 • 08:55 Комментировать (1)

Руководство французского «ПСЖ» определилось с планами по вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщают журналисты Goal.com.

Согласно сведениям источника, парижский топ-клуб собирается предложить итальянскому голкиперу новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до середины 2029 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.

Доннарумма выступает за команду из Парижа с июля 2021-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 итальянец провел четыре встречи, в которых пропустил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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Cruyff
26 Сентября 2024 в 09:26
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