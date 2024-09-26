Луис Энрике отказался бы тренировать команду с Месси, Неймаром и Мбаппе

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что не хотел бы работать в команде, будь в ней Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«Я бы не стал тренировать команду с Неймаром, Месси и Мбаппе Если бы команда выигрывала только с лучшими футболистами мира, то у парижан уже было бы восемь побед в Лиге чемпионов. Но пока у клуба ни одного такого трофея», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Напомним, что 54-летний испанский специалист занимает пост наставника французского гранда с лета 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» стал чемпионом Франции в прошлом сезоне.