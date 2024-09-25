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Чемпионат Франции. Лига 1

Новичок «Лиона» перестал попадать в состав

25 Сентября 2024 • 23:18 Комментировать
Лион
2:3
Марсель

Атакующий полузащитник «Лиона» Саид Бенрахма недоволен своим нынешним положением в клубе.

По информации L’Équipe, футболист уже говорил с руководством о сложившейся ситуации. Зимой Саида взяли в аренду, и последние полгода он провёл во Франции. В чемпионате он принял участие в 12 матчах из 14 возможных. К тому же чаще всего полузащитник выходил в основе. Аренда обошлась «Лиону» в 6 миллионов евро, и игрок их, видимо, полностью устраивал, раз представители клуба пошли на сделку с «Вест Хэмом» и совершили полноценный трансфер.

В итоге за игрока отдали ещё 14,4 миллионов евро. Только в этом сезоне Бенрахма вышел в первых двух матчах, а после оставался на скамейке. В дерби против «Марселя» его даже не включили в заявку.

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Лион Вест Хэм Саид Бенрахма ещё теги

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