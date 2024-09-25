Бывший вингер «Лилля» интересен греческому гранду

Футболист сборной Алжира Адам Унас в ближайшее время может перебраться в Грецию.

Известный вингер выступал за «Бордо», «Наполи» и в других клубах. Последние два года он защищал цвета «Лилля», но руководство удовлетворить не смог, чтобы с ним продлили контракт. До сих пор новую команду Унас найти не может, и пока он в статусе свободного агента.

По информации Foot Mercato, в услугах игрока заинтересован «Олимпиакос». В прошлом сезоне команда выиграла Лигу конференций и автоматически смогла отобраться в Лигу Европы.

Стоит отметить, что у Адама не самый простой характер. С руководством «Лилля» он так сильно поругался, что остаток сезона провёл в молодежной команде.