Финал Лиги чемпионов может пройти в Марселе

Официально стало известно о том, что финал Лиги чемпионов 2027 года пройдет не на «Сан-Сиро».

Легендарный итальянский стадион сейчас находится в не самом лучшем состоянии, а реконструкцией арены заниматься отказались. По этой причине заявка была аннулирована. Зато сразу же появились новые кандидаты.

Заместитель министра спорта Марселя Себастьен Джибрайель у себя в социальных сетях заявил о том, что его ведомство приложит все силы, чтобы матч был проведен на «Велодроме». Арена вмещает в себя 67 тысяч зрителей, но финалы крупных турниров там никогда не проводили.

«Почему бы не в Марселе, на самом красивом стадионе Франции: «Велодроме»? Вместе с мэром Бенуа Паяном мы поддержим заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году», - написал Джибрайель у себя в социальных сетях.