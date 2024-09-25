«Барселона» Хави играет как «Эйбар» - говорил Луис Энрике

В конце сентября выйдет первая серия документального фильма о тренере «ПСЖ» Луисе Энрике. Несколько отрывков из фильма уже просочились в прессу. В одном таком отрывке Энрике говорит о «Барселоне» в процессе подготовки к матчам в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2023/2024.

«Барселона» не является доминирующей командой и не является командой, которая хорошо играет в обороне. У них нет качества в обороне. Они играют длинными передачами. Тер Штеген побил рекорд по длинным передачам. «Барселона» играет как «Эйбар», - говорил Энрике, слова приводит Yahoo Sports.

Напомним, что «ПСЖ» прошёл «Барселону» (поражение 2:3 дома, победа 4:1 на выезде).

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