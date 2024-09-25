«Я буду менять его»: Раскрыты давние фразы Луиса Энрике о Мбаппе

В последний день сентября на Movistar Plus+ выйдет первая серия документального фильма о личной и профессиональной жизни главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. В отрывке из этого фильма приведены слова Энрике о Килиане Мбаппе, сказанные вскоре после назначения испанца в Париже.

«Если бы побеждал тот, у кого лучшие игроки, то «ПСЖ» имел бы 8 трофеев Лиги чемпионов», - говорил Энрике.

«Мбаппе больше не является основой проекта, я буду менять его, когда это будет нужно», - ещё одна давняя цитата рулевого «ПСЖ».

«Мбаппе никогда не обороняется, ему это тяжело, но он забивает 25 голов и делает 15 голевых передач, поэтому мы должны адаптироваться к его способностям», - говорил Энрике членам своего штаба в процессе подготовки к матчу с «Барселоной».

Минувшим летом Килиан Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в «Реал».