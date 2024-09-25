Семшов: «Кузяев может заиграть в клубе из топ-5 Франции»

«Раз Кузяев уехал в Европу, ему надо там оставаться. Без разницы, в каком чемпионате. Ему нужно продолжать играть в европейских командах. В клубе из топ-5 лиги 1 Далер смог бы заиграть», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.