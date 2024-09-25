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Чемпионат Франции. Лига 1

Семшов: «Кузяев может заиграть в клубе из топ-5 Франции»

25 Сентября 2024 • 07:55 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о карьере полузащитника Далера Кузяева во французском «Гавре».

«Раз Кузяев уехал в Европу, ему надо там оставаться. Без разницы, в каком чемпионате. Ему нужно продолжать играть в европейских командах. В клубе из топ-5 лиги 1 Далер смог бы заиграть», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Напомним, что 31-летний российский полузащитник пополнил ряды «Гавра» летом прошлого года. С того момента Кузяев поучаствовал в 37 поединках за французский коллектив, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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