​«Марсель» установил клубный рекорд - сразу трое вышедших на замену забили «Лиону»

Матч пятого тура французского чемпионата подарил драматическую концовку, в котором «Олимпик» из Марселя вырвал победу у «Олимпика» из Лиона. Хозяева с пятой минуты матча играли в большинстве, дважды выходили вперёд, но победу всё равно вырвал «Марсель» - 3:2. Все три его гола были забиты во второй половине встречи - и все три были забиты игроками, вышедшими на замену.

Как оказалось, такое с «Марселем »случилось впервые за всё время сбора подробных статистических данных по французскому чемпионату. В следующем туре Лиги 1 «Марсель» снова сыграет в гостях - на этот раз в Страсбурге.