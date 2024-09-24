Семшов: «Гавр» – это не тот клуб, где Кузяеву стоит задерживаться»

Российский тренер Игорь Семшов высказался о будущем полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева.

Семшов считает, что Кузяеву нужно продолжать играть в Европе, ведь он комфортно себя чувствует во Франции.

«Гавр» – это не тот клуб, где Кузяеву стоит задерживаться, но для начала зарубежной карьеры нормально. В клубе из топ-5 Лиги 1 Далер смог бы заиграть», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, Кузяев выступает за «Гавр» с прошлого лета. В нынешнем сезоне он появился на поле в четырех матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор 31-летнего Кузяева с «Гавром» рассчитан до середины 2025 года.