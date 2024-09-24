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Чемпионат Франции. Лига 1

Журналист раскритиковал Энрике за отказ подписывать Осимхена

24 Сентября 2024 • 14:45 Комментировать
Реймс
1:1
ПСЖ

Обозреватель известного французского издания After Foot Даниэль Риоло заявил, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике «придерживается тоталитарных идеалов».

В таком стиле Риоло отреагировал на отказ Луиса Энрике подписывать летом Виктора Осихема. По словам тренера, но звёздный форвард «Наполи» не подходит его команде, так как не придерживается нужных взглядов.

«Я не вижу, чтобы этот экстраординарный и блестящий коллектив освободился от груза индивидуальности. Луис Энрике придерживается тоталитарных идеалов в своих идеях и в том, как он навязывает свой футбол без обсуждения. Даже его наставник, Хосеп Гвардиола, вынужден признать, что игра с такой звездой, как Эрлинг Холанн, была ему полезна», -  написал Риоло в своей колонке.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Даниэль Риоло Эрлинг Холанн Виктор Осимхен ещё теги

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