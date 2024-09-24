Журналист раскритиковал Энрике за отказ подписывать Осимхена

Обозреватель известного французского издания After Foot Даниэль Риоло заявил, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике «придерживается тоталитарных идеалов».

В таком стиле Риоло отреагировал на отказ Луиса Энрике подписывать летом Виктора Осихема. По словам тренера, но звёздный форвард «Наполи» не подходит его команде, так как не придерживается нужных взглядов.

«Я не вижу, чтобы этот экстраординарный и блестящий коллектив освободился от груза индивидуальности. Луис Энрике придерживается тоталитарных идеалов в своих идеях и в том, как он навязывает свой футбол без обсуждения. Даже его наставник, Хосеп Гвардиола, вынужден признать, что игра с такой звездой, как Эрлинг Холанн, была ему полезна», - написал Риоло в своей колонке.