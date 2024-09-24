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Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпион мира 2018 года может зимой перейти в «Марсель»

24 Сентября 2024 • 14:15 Комментировать
Лион
2:3
Марсель

Бывший защитник сборной Франции Бенжамен Менди этой зимой может перейти в «Марсель».

У Менди очень непростое прошлое. Футболист перешёл в «Манчестер Сити», где закрепиться так и не смог. Мешали в этом частые травмы, а после ещё и обвинение в изнасиловании. Английский клуб сразу отстранил защитника, и два года он вообще не играл. Летом прошлого года все обвинения были окончательно сняты.

Сейчас Бенжамен выступает за «Лорьян», который вылетел из элитного дивизиона. По информации L'Equipe, спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа хочет уже в январе пригласить Менди в стан к «бело-голубым». Надо отметить, что защитник в прошлом на протяжении трех лет защищал цвета южан. Несмотря на некоторые проблемы с игровой практикой, футболисту всего 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лорьян Манчестер Сити Мехди Бенатиа Бенжамен Менди ещё теги

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