Энрике: «Было жаль наблюдать за тем, как Мбаппе переходит в «Реал»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признал, что ему было неприятно терять лучшего бомбардира команды Килиана Мбаппе. Напомним, французский форвард летом перебрался в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«Килиан – это замечательный игрок и фантастическая личность. Сложно найти такого же особенного парня, как он. Мбаппе фантастичен. Было жаль наблюдать за тем, как Килиан переходит в «Реал», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Мбаппе успел провести 6 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, где отметился 4 голами и результативной передачей. В декабре французскому нападающему исполнится 26 лет.