«ПСЖ» сделал предложение Хакими

Руководство французского «ПСЖ» хочет сохранить в команде флангового защитника Ашрафа Хакими. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, клуб начал переговоры с агентом марокканца о продлении контракта. Парижане предлагают игроку новое долгосрочное соглашение.

Ашраф защищает цвета французского коллектива с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026-м.

В нынешнем сезоне Хакими принял участие в 11 поединках за парижскую команду во всех турнирах. Защитник записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.