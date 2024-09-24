Агент Доннаруммы высказался о планах игрока на будущее

Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о планах своего клиента на будущее. Напомним, у итальянского голкипера осталось ещё два года по контракту с парижанами.

«Он хочет остаться в «ПСЖ». Уже были первые переговоры о продлении контракта. Думаю, Джанлуиджи может стать легендой парижской команды», – цитирует агента издание Tuttosport.

Отметим, что Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда перебрался из «Милана» на правах свободного агента. Джанлуиджи уже трижды побеждал с парижанами в чемпионате Франции под руководством трёх разных тренеров.