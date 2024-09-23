Тренер «Бордо» планирует вернуть команду в еврокубки

Наставник «Бордо» Брюно Ирлес рассказал о грандиозных планах команды.

На данный момент клуб после банкротства начинает новый путь и опустился в четвёртый по силе дивизион Франции. Несмотря на эти сложности, Ирлес рассказал о том, что планирует с «Бордо» выступать в еврокубках.

«У меня есть амбиции вернуть «Бордо» в Лигу 1. Думаю ли я о Европе? Конечно! Я подписал контракт с «Бордо», а не с клубом, который обречен на жизнь в национальных дивизионах», - приводит слова Ирлеса Eurosport.

После трех туров у команды три очка. Во всех матчах футболисты «Бордо» играли вничью. Последний матч завершился со счетом 2:2, а дубль за жирондинцев оформил известный форвард Энди Кэрролл.