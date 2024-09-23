Закария о переходе в «Монако»: «Одно из лучших решений в моей карьере»

Капитан французского клуба Денис Закария вспомнил о своём переходе в «Монако».

Полузащитник успел стать звездой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а также поиграть за «Челси» и «Ювентус». Летом 2023 года футболист сборной Швейцарии подписал контракт с «Монако» и теперь стал новым капитаном клуба. О своём переходе в стан монегасков Денис абсолютно не жалеет.

«Честно говоря, я очень рад быть здесь и иметь возможность играть за этот клуб. Для меня было важно иметь такие условия для прогресса. Переход в «Монако» - одно из лучших решений в моей карьере. Я сделаю все, чтобы этот клуб смог добиться максимального успеха», - цитирует Закарию Dazn.