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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «Лиона» критикуют руководство за отношение к воспитаннику клуба

23 Сентября 2024 • 14:53 Комментировать
Лион
2:3
Марсель

Опытный португальский вратарь Антони Лопеш оказался не нужен родной команде, «Лиону», и теперь находится в резерве.

Лопеш является воспитанником «Лиона» и с 2011 года выступает за основную команду. При этом на футболиста больше в клубе не рассчитывают, и он даже перестал попадать в заявку в качестве второго вратаря.

Этим летом голкипера пытались продать, но у него зарплата 400 тысяч евро в месяц. На сильное понижение в деньгах сам Лопеш отказался идти. При этом болельщики французского клуба встают на защиту вратаря и считают, что он не заслужил быть в резерве.

«Игрок, попавший сюда в 8 лет, заслуживает лучшего обращения. Сил тебе, Анто», -  было написано на фанатском баннере, который болельщики вывесили вчера во время дерби с «Марселем».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Антони Лопеш

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