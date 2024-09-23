Фанаты «Лиона» критикуют руководство за отношение к воспитаннику клуба

Опытный португальский вратарь Антони Лопеш оказался не нужен родной команде, «Лиону», и теперь находится в резерве.

Лопеш является воспитанником «Лиона» и с 2011 года выступает за основную команду. При этом на футболиста больше в клубе не рассчитывают, и он даже перестал попадать в заявку в качестве второго вратаря.

Этим летом голкипера пытались продать, но у него зарплата 400 тысяч евро в месяц. На сильное понижение в деньгах сам Лопеш отказался идти. При этом болельщики французского клуба встают на защиту вратаря и считают, что он не заслужил быть в резерве.

«Игрок, попавший сюда в 8 лет, заслуживает лучшего обращения. Сил тебе, Анто», - было написано на фанатском баннере, который болельщики вывесили вчера во время дерби с «Марселем».