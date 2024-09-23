Де Дзерби ответил, сможет ли «Марсель» отнять титул у «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби получил вопрос о чемпионских амбициях своей команды.

В воскресенье «провансальцы» вырвали победу над «Лионом» (3:2), что позволило настичь в турнирной таблице «ПСЖ» и «Монако» – на счету всех трёх команд по 13 очков после пяти туров Лиги 1.

«Шансы «Марселя» на чемпионство? С моей стороны было бы несерьёзно рассуждать об этом. Мы только начали свой путь, чего нельзя сказать о «ПСЖ» и «Монако». Мы строим команду с июня. Я не знаю, что из этого получится, но мы будем пытаться выиграть каждый матч», – приводит Get French Football News слова итальянского рулевого.