​Бозетти - о переходе Рабио в «Марсель»: «Какая-то гадость, я не понимаю этого»

Бывший футболист «Ниццы» Алекси Бозетти высказался по поводу перехода Адриена Рабио в «Марсель». Он заявил, что не понимает мотивы игрока, который ранее выступал за «ПСЖ», затем перебрался в не менее престижный туринский «Ювентус», а сейчас вдруг оказался в «Марселе».

- Что я думаю об этом переходе? Это какая-то гадость, вот что я думаю. Он говорил, что никогда не наденет футболку «Марселя», надо иметь какое-то уважение и совесть, - цитирует слова игрока L'Equipe.

Отметим, что противостояние «ПСЖ» и «Марселя» является одним из самых значимых во Франции, и разочарование Бозетти связано именно с прошлым Рабио в Париже.