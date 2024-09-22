«Лион» проиграл «Марселю», проведя весь матч в большинстве

«Лион» с «Марселем» провели необычный и событийный матч чемпионата Франции. Уже на пятой минуте Леонардо Балерди получил вторую жёлтую карточку за грязную игру, гости вдесятером. После левофлангового углового пробил с ближнего края вратарской через себя Гифт Орбан - и угодил в перекладину. Орбан вырывался один на один с чужим вратарём, но не смог реализовать рандеву, поскольку кипер выдвинулся вперёд и левой ногой отбил удар соперника. Неманья Матич забросил из центральной трети вперёд на правый полуфланг, и Корентен Толиссо уже обвёл голкипера, после чего пробил в пустые ворота, но Жоффрей Кондогбия оказался всё-таки на пути мяча и вынес его на угловой. На 45-й минуте Александр Ляказетт не реализовал пенальти - пробил нападающий «Лиона» с 11-метровой отметки в левую часть створа, но не в самый угол, а вратарь кинулся в нужную сторону и отразил мяч.

На 53-й минуте угловой с левого фланга, на дальней части поля Клинтон Мата блестяще сыграл в отборе у Валентина Ронжье и навесил, а Дуе Чалета-Цар головой переправил мяч в сетку - 1:0. Ляказетт выбегал один на один левым полуфлангом и пробил, вратарь отразил, и от защитника гостей мяч отскочил на угловой. Выскочил Поль Лирола один на один с голкипером «Лиона» и пробросил мяч в ворота - 1:1. Лирола получил заброс справа в атаке у «Марселя» и направил его в центр штрафной площади, а Улиссес Гарсия хитро пробил от газона, и мяч по красивой дуге влетел в ворота «Лиона» - 1:2. 90-я минута была также полна драматизма. Мата прострелил с правого полуфланга, и в ближний угол проткнул мяч Райан Шерки, выиграв соперничество у защитника «Марселя» - 2:2. В ответной атаке сместился с левого фланга Гарсия и отправил кручёный удар в дальний угол - 2:3.

Марсельцы настигли пару лидером, «ПСЖ» с «Монако». Соперник - 14-й.