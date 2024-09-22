«Ницца» - первый клуб в 21-м веке, забивший шесть мячей за первый тайм матча Лиги 1

Пятый тур французского чемпионата начался с лёгкого шока - «Ницца» уничтожила вернувшийся в высшую лигу «Сент-Этьен» с несвойственным для чемпионата счётом 8:0. При это шесть из своих восьми голов «Ницца» забила уже в первой половине матча - к перерыву счёт был 6:0.

Как оказалось, «Ницца» - первый клуб во французском чемпионате в 21-м веке, который забил шесть мячей за первый тайм. Даже хвалёному «ПСЖ» такого нее удавалось.

В следующем туре «Ницце» предстоит сыграть в гостях с «Лансом». Это случится 29 сентября. Сейчас «Ницца» занимает шестое место в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1.