​«Сент-Этьен» повторил свой антирекорд в Лиге 1

Пятый тур французского чемпионата начался с лёгкого шока - «Ницца» уничтожила вернувшийся в высшую лигу «Сент-Этьен» с несвойственным для чемпионата Франции счётом 8:0. Как оказалось, для одного из самых титулованных клубов Франции это было вторым самым крупным поражением в высшей лиге французского футбола.

В предыдущий раз «Сент-Этьен» проигрывал крупнее в чемпионате в далёком 1951 «Бордо» - тогда это было со счётом 0:9.

В следующем туре «Сент-Этьену» предстоит сыграть в гостях с «Нантом». Это случится в предпоследний день сентября, 29 числа. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.