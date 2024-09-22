Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«Сент-Этьен» повторил свой антирекорд в Лиге 1

22 Сентября 2024 • 20:03 Комментировать

Пятый тур французского чемпионата начался с лёгкого шока - «Ницца» уничтожила вернувшийся в высшую лигу «Сент-Этьен» с несвойственным для чемпионата Франции счётом 8:0. Как оказалось, для одного из самых титулованных клубов Франции это было вторым самым крупным поражением в высшей лиге французского футбола.

В предыдущий раз «Сент-Этьен» проигрывал крупнее в чемпионате в далёком 1951 «Бордо» - тогда это было со счётом 0:9.

В следующем туре «Сент-Этьену» предстоит сыграть в гостях с «Нантом». Это случится в предпоследний день сентября, 29 числа. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Головин прокомментировал победу над «Барселоной» «Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя «Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монако Монако
Гавр Гавр
3
1
1.51 4.30 5.80
Видео
Окончен
Анже Анже
Нант Нант
1
1
2.85 3.40 2.35
Видео
Окончен
Брест Брест
Тулуза Тулуза
2
0
1.57 4.10 5.40
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Осер Осер
3
2
1.59 4.10 5.00
Видео
22.09.24 в 21:45
Лион Лион
Марсель Марсель
2.75 3.45 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Сентября
20:29 · Франция. Лига 1
«Ницца» - первый клуб в 21-м веке, забивший шесть мячей за первый тайм матча Лиги 1
20:13 · Франция. Лига 1
«Брест» и «Монпелье» отпраздновали победы
20:03 · Франция. Лига 1
​«Сент-Этьен» повторил свой антирекорд в Лиге 1
17:59 · Франция. Лига 1
Кузяев забил «Монако», но «Гавр» уступил команде Головина
17:49 · Франция. Лига 1
«Ницца» повторила свой рекорд самой крупной победы
16:39 · Франция. Лига 1
Кузяев забил первый гол в сезоне за «Гавр»
15:34 · Франция. Лига 1
Головин и Кузяев выйдут в стартовом составе на матч «Монако» - «Гавра»
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
14:14 · Франция. Лига 1
Во Франции упрекнули Сафонова в пропущенном голе «ПСЖ»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В пропущенном голе «ПСЖ» нет вины Сафонова»
09:51 · Франция. Лига 1
Кафанов оценил дебютный матч Сафонова в Лиге 1
07:52 · Франция. Лига 1
Вратарь «ПСЖ» Сафонов высказался после дебютного матча в Лиге 1
07:29 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» высказался о потере очков в дебютном матче Сафонова в Лиге 1
00:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» впервые в сезоне не смог выиграть
21 Сентября
23:57 · Франция. Лига 1
Сафонов пропустил первый гол во Франции, «ПСЖ» потерял очки в матче с «Реймсом»
23:50 · Франция. Лига 1
Дембеле забил больше голов в Лиге 1 за пять матчей, чем за весь прошлый сезон
22:20 · Франция. Лига 1
Сафонов пропустил в дебютном матче Лиги 1
22:01 · Франция. Лига 1
«Ренн» упустил победу над «Лансом»
21:30 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:14 · Франция. Лига 1
Сафонов второй раз подряд попал в стартовый состав «ПСЖ»
19:58 · Франция. Лига 1
«Лилль» со «Страсбургом» выдали голевое шоу, но набрали по очку
16:31 · Франция. Лига 1
Сафонов должен дебютировать за «ПСЖ» в Лиге 1 – Доннаруммы нет в заявке
13:43 · Франция. Лига 1
Энрике готов продлить контракт с «ПСЖ»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Нанта» отреагировал на слухи о возможной покупке клуба звездой «Ливерпуля»
12:12 · Франция. Лига 1
Широков оценил шансы Сафонова выиграть конкуренцию у Доннаруммы
Все новости
Рекомендуем