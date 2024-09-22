Кузяев забил «Монако», но «Гавр» уступил команде Головина

Александр Головин и Далер Кузяев соперничали друг против друга в матче пятого тура Лиги 1 «Монако» - «Гавр».

Уже на девятой минуте подхватил мяч на линии штрафной Фоларин Балогун и пробил по воротам, рикошетом от ноги защитника мяч полетел к Такуми Минамино, который от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, где Джордан Тезе затолкал мяч в пустые ворота - 1:0. На 30-й минуте выиграл подбор у штрафной Абдулайе Туре и сбросил поперек на Далера Кузяева, который вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера - 1:1. Тут же проникающий пас Балогун отдал в штрафную на Джорджа Иленикену, который пробил с разворота в дальний нижний угол, но в падении вратарь перевел снаряд в перекладину, а дальше защитники подстраховали.

В самом начале второго тайма Хосуэ Касимир получил мяч в чужой штрафной и отправил его в сетку, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда. На 66-й минуте поперечным пасом Балогун нашел перед чужой штрафной Элисса Бен-Сегира, который выдержал паузу, после чего вколотил снаряд точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря - 2:1. Отобрал мяч на чужой половине поля Денис Закария и тут же отдал вперед на Балогуна, который оторвался от опеки соперника и вколотил снаряд в нижний угол ворот - 3:1.

«Монако» с 13 очками догнал на вершине «ПСЖ». Соперник идет 11-м.