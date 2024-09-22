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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев забил «Монако», но «Гавр» уступил команде Головина

22 Сентября 2024 • 17:59 Комментировать
Монако
3:1
Гавр

Александр Головин и Далер Кузяев соперничали друг против друга в матче пятого тура Лиги 1 «Монако» - «Гавр».

Уже на девятой минуте подхватил мяч на линии штрафной Фоларин Балогун и пробил по воротам, рикошетом от ноги защитника мяч полетел к Такуми Минамино, который от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, где Джордан Тезе затолкал мяч в пустые ворота - 1:0. На 30-й минуте выиграл подбор у штрафной Абдулайе Туре и сбросил поперек на Далера Кузяева, который вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера - 1:1. Тут же проникающий пас Балогун отдал в штрафную на Джорджа Иленикену, который пробил с разворота в дальний нижний угол, но в падении вратарь перевел снаряд в перекладину, а дальше защитники подстраховали.

В самом начале второго тайма Хосуэ Касимир получил мяч в чужой штрафной и отправил его в сетку, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда. На 66-й минуте поперечным пасом Балогун нашел перед чужой штрафной Элисса Бен-Сегира, который выдержал паузу, после чего вколотил снаряд точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря - 2:1. Отобрал мяч на чужой половине поля Денис Закария и тут же отдал вперед на Балогуна, который оторвался от опеки соперника и вколотил снаряд в нижний угол ворот - 3:1.

«Монако» с 13 очками догнал на вершине «ПСЖ». Соперник идет 11-м.

Протокол игры  
Монако3:1Гавр
(1:0) Тезе Джордан9'  
  30'Кузяев Далер (1:1)
(2:1) Бен-Сегир Элисс66'  
(3:1) Балогун Фоларин70'  
Кён ФилиппТезе Джордан 79' (Дьятта Крепен ( 79') Синго ВилфредКерер ТилоКайо ЭнрикеМинамино Такуми 61' (Аклиуш Магнес ( 61') Магасса Сунгуту  21' 46' (Закария Денис ( 46') Камара Ламин 46' (Бен-Сегир Элисс ( 46') Головин АлександрБалогун ФоларинИленикена Джордж 87' (Матазо Элио ( 87')
Запасные: Эмболо БрельМависса КристианСалису МохаммедЛьенар Янн
Десма АртурСанганте АрунаСальмье Йоанн  44' 79' (Нгура Стив ( 79') Льорис ГотьеНего ЛоикКузяев Далер  65' 73' (Джуджу Антуан ( 73') Туре Абдулайе  20'Таргаллин Уссама 73' (Н'диайе Рассул ( 73') Опери КристоферКехта Ясин 79' (Сабби Эммануэль ( 79') Касимир Хосуэ 73' (Сумаре Исса ( 73')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёПембеле ТимотеЗуауи Янис
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Евро-Футбол.Ру,
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