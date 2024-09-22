«Ницца» повторила свой рекорд самой крупной победы

Пятый тур французского чемпионата начался с лёгкого шока - «Ницца» уничтожила вернувшийся в высшую лигу «Сент-Этьен» с несвойственным для чемпионата (если, конечно, забыть про эпизодические случаи с «ПСЖ») счётом 8:0, причём шесть мячей были забиты уже в первом тайме.

Как оказалось, эта победа стала повторением самой крупной победы для «Ниццы» в высшей лиге французского чемпионата. Ранее клуб побеждал с таким счётом - но лишь однажды. В следующем туре «Ницце» предстоит сыграть в гостях с «Лансом». Это случится 29 сентября.

Сейчас «Ницца» занимает шестое место в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1.