Кузяев забил первый гол в сезоне за «Гавр»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился забитым мячом в игре чемпионата Франции с «Монако».

В эти минуты проходит встреча пятого тура французской Лиги 1. На данный момент счет равный – 1:1.

На 9-й минуте первый мяч в игре забил защитник «Монако» Джордан Тезе, а на 30-й минуте Кузяев сделал счет равным.

Для 31-летнего россиянина это первый в гол в текущем сезоне. Всего же в активе Кузяева четыре забитых мяча и два ассиста в 37 встречах за «Гавр».

Следить за всеми событиями в матче «Монако» - «Гавр» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.