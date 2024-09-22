Головин и Кузяев выйдут в стартовом составе на матч «Монако» - «Гавра»

Сегодня, 22 сентября, «Монако» примет на своём поле «Гавр» в рамках пятого тура чемпионата Франции.

Пресс-службы команд опубликовали составы на предстоящий футбольный поединок. Стоит сказать, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Монако»: Кён (вр), Тезе, Синго, Керер, Кайо, Минамино, Магасса, Камара, Головин, Балогун, Иленикена.

Стартовый состав «Гавра»: Десма (вр), Льорис, Сальмье, Санганте, Него, Опери, Касимир, Кузяев, Туре, Таргаллин, Кехта.

Начало матча между «Монако» и «Гавром» запланировано на 16:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.