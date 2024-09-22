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Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции упрекнули Сафонова в пропущенном голе «ПСЖ»

22 Сентября 2024 • 14:14 Комментировать
Реймс
1:1
ПСЖ

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о дебютном матче российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» в рамках Лиги 1.

Напомним, в матче пятого тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1) Сафонов пропустил первый гол в новой команде.

«Работы у Матвея было немного. Но есть мнение, что в эпизоде с голом он мог сыграть получше», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре французской Лиги 1 «ПСЖ» примет на своем поле «Ренн». Игра между командами пройдет 27 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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