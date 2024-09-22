Кафанов оценил дебютный матч Сафонова в Лиге 1

«Двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния. Он всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».