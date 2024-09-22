Кафанов оценил дебютный матч Сафонова в Лиге 1

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов высказался относительно дебютного поединка вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Парижане сыграли вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.
«Двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния. Он всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Сафонов перешел во французский гранд из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Матвей заключил с парижским клубом пятилетний контракт.
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