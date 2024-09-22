Вратарь «ПСЖ» Сафонов высказался после дебютного матча в Лиге 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ничейный результат в поединке против «Реймса» в рамках пятого тура Лиги 1. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Это был интересный поединок. Я очень рад, что мы смогли вернуться в игру после пропущенного мяча. Важно продолжать двигаться без поражений. Это наш путь. «ПСЖ» всегда настроен на победу. В прошедшей встрече у нас были небольшие ошибки. Мы будет работать над их устранением», - передает слова голкипера Lequipe.
Это был дебютный поединок для Сафонова в чемпионате Франции. Российский вратарь перешел в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара».
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