Вратарь «ПСЖ» Сафонов высказался после дебютного матча в Лиге 1

«Это был интересный поединок. Я очень рад, что мы смогли вернуться в игру после пропущенного мяча. Важно продолжать двигаться без поражений. Это наш путь. «ПСЖ» всегда настроен на победу. В прошедшей встрече у нас были небольшие ошибки. Мы будет работать над их устранением», - передает слова голкипера Lequipe.