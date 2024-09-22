Тренер «ПСЖ» высказался о потере очков в дебютном матче Сафонова в Лиге 1

«Наша команда доминировала на старте поединка. Но сопернику повезло забить гол в контратаке. Это укрепило их защитную стратегию. Мы могли быстро сравнять счет, но не использовали моменты. Смогли сделать это только во втором тайме. Мы заслужили как минимум ничью, хотя имели все шансы на победу», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба парижан.