Тренер «ПСЖ» высказался о потере очков в дебютном матче Сафонова в Лиге 1

Наставник столичного «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничейный результат в поединке пятого тура Лиги 1 против «Реймса». Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Наша команда доминировала на старте поединка. Но сопернику повезло забить гол в контратаке. Это укрепило их защитную стратегию. Мы могли быстро сравнять счет, но не использовали моменты. Смогли сделать это только во втором тайме. Мы заслужили как минимум ничью, хотя имели все шансы на победу», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба парижан.
Напомним, что в прошедшей встрече ворота парижской команды защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
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