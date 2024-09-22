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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» впервые в сезоне не смог выиграть

22 Сентября 2024 • 00:08 Комментировать
Реймс
1:1
ПСЖ

«Реймс» прервал победную серию «Пари Сен-Жермен» на старте текущего сезона.

Встреча, прошедшая в рамках пятого тура Лиги 1, завершилась вничью – 1:1. Хозяева поля вышли вперёд на 9-й минуте усилиями Кейто Накамуры, на что парижане ответили уже во втором тайме – отличился Усман Дембеле.

Команде Луиса Энрике впервые с начала сезона не удалось победить в официальной игре. К субботнему матчу столичный гранд подходит с серией из пяти выигранных встреч кряду. В своём предыдущем поединке действующие чемпионы Франции одолели «Жирону» в Лиге чемпионов (1:0).

Несмотря на осечку, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1 с 13 очками после пяти туров.

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