«ПСЖ» впервые в сезоне не смог выиграть

«Реймс» прервал победную серию «Пари Сен-Жермен» на старте текущего сезона.

Встреча, прошедшая в рамках пятого тура Лиги 1, завершилась вничью – 1:1. Хозяева поля вышли вперёд на 9-й минуте усилиями Кейто Накамуры, на что парижане ответили уже во втором тайме – отличился Усман Дембеле.

Команде Луиса Энрике впервые с начала сезона не удалось победить в официальной игре. К субботнему матчу столичный гранд подходит с серией из пяти выигранных встреч кряду. В своём предыдущем поединке действующие чемпионы Франции одолели «Жирону» в Лиге чемпионов (1:0).

Несмотря на осечку, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1 с 13 очками после пяти туров.