Сафонов пропустил первый гол во Франции, «ПСЖ» потерял очки в матче с «Реймсом»

В пятом туре Лиги 1 идущий без потерь «ПСЖ» гостил у середняков из «Реймса».

Ввиду травмы Джанлуиджи Доннаруммы Матвей Сафонов во второй раз подряд попал в стартовый состав и на девятой минуте впервые вынимал мяч из сетки ворот парижан - Дзюня Ито справа прострелил к воротам, а Кейто Накамура остановил мяч и пробил под правой рукой Сафонова - 1:0. Рандаль Коло-Муани справа прострелил в центр, где Ли Кан-Ин с 12 метров пробил низом по воротам, голкипер успел опуститься на газон и отбил мяч в сторону.

После перерыва Ли Кан-Ин справа навесил на Бредли Баркола, который головой пробил немного выше перекладины. Серхио Акиеме слева со штрафного откатил мяч на Эммануэля Агбаду, который с 30 метров пробил рядом с правой штангой. На экваторе второго тайма «ПСЖ» отыгрался - Жоау Невеш слева навесил к дальней штанге, Баркола немного подправил мяч, а Усман Дембеле с острого угла сильно пробил по воротам, в итоге кипер вместе с мячом улетел за линию - 1:1. В концовке Невеш слева навесил на Дембеле, который головой пробил рядом с левой штангой.

«ПСЖ» лидирует, а в воскресенье его могут настичь «Марсель» с «Монако». «Реймс» - пятый.