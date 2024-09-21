Дембеле забил больше голов в Лиге 1 за пять матчей, чем за весь прошлый сезон

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле уже превзошёл свой показатель результативности прошлого сезона.

27-летний игрок поразил ворота «Реймса» в сегодняшнем поединке чемпионата Франции, установив на табло счёт 1:1 на 68-й минуте. Как отмечает FootMercato, в активе Дембеле больше забитых голов за пять матчей нынешнего розыгрыша Лиги 1 (четыре), чем за всю прошлую кампанию (три гола в 26 встречах чемпионата).

Усман Дембеле перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны». Стоимость трансфера составила порядка 50 млн евро.

В общей сложности на счету француза десять голов и 17 результативных передач в 48 матчах в цветах парижского гранда во всех турнирах.