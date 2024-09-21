Сафонов пропустил в дебютном матче Лиги 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил свой первый гол в составе новой команды.

Напомним, в первом матче в рамках Лиги чемпионов 25-летний голкипер сыграл на ноль с «Жироной» (1:0) и попал в стартовый состав на встречу пятого тура чемпионата Франции с «Реймсом».

Уже на девятой минуте Сафонов пропустил от «Реймса». Однако стоит сказать, что у вратаря было немного шансов спасти свою команду, ведь удар пришел с близкого расстояния.

Встреча между «Реймсом» и «ПСЖ» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.