«Ренн» упустил победу над «Лансом»

В матче пятого тура Лиги 1 «Ренн» играл против «Ланса». Реми Ласкари отметился быстрым голом на шестой минуте, но так же быстро его отменили - вне игры. Лучший шанс у хозяев появился в середине первого тайма - Батист Сантамария был сбит в штрафной - 11-метровый. Арно Мюинга был точен, а голкипер не угадал - 1:0. На шестой добавленной минуте голкипер «Ренна» Стив Манданда допустил ошибку, и Мбала Нзола счет сравнял - 1:1.

«Ланс» остается четвертым, соперник делит пятое место.