«Ренн» упустил победу над «Лансом»

В матче пятого тура Лиги 1 «Ренн» играл против «Ланса». Реми Ласкари отметился быстрым голом на шестой минуте, но так же быстро его отменили - вне игры. Лучший шанс у хозяев появился в середине первого тайма - Батист Сантамария был сбит в штрафной - 11-метровый. Арно Мюинга был точен, а голкипер не угадал - 1:0. На шестой добавленной минуте голкипер «Ренна» Стив Манданда допустил ошибку, и Мбала Нзола счет сравнял - 1:1.
«Ланс» остается четвертым, соперник делит пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Мюинга Арно24'
|90'Нзола М'Бала (1:1)
Манданда Стив•Хатебур Ханс•Ву Кристофер•Сейду Алиду90' (Файе Микаил (90') •Ассиньон Лоренс•Сантамария Батист•Матусива Азор•Трюффер Адриен•Блас Людовик 45'82' (Джеймс Джордан (82') •Мюинга Арно69' (Мейстер Хенрик (69') •Грёнбек Альберт68' (Гуйри Амин (68')
Самба Брис•Гради Жонатан•Хусанов Абдукодир•Медина Факундо• 76'Франковски Пшемыслав•Томассон Адриен56' (Нзола М'Бала (56') •Диуф Энди•Чавес Джоаннер80' (Мачадо Дейвер (80') •Зарури Анасс66' (Фюльжени Анжело (66') •Сотока Флориан46' (Оджедиран Хамзат (46') • 77'Ласкари Реми Лебо 34'56' (Саид Уэсли (56') 90'
Запасные: Сарр Маланг•Агилар Рубен•Эль-Айнауи Нейл•Коффи Херве
21 сентября. Стадион "Роазон Парк".
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