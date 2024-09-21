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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» упустил победу над «Лансом»

21 Сентября 2024 • 22:01 Комментировать
Ренн
1:1
Ланс

В матче пятого тура Лиги 1 «Ренн» играл против «Ланса». Реми Ласкари отметился быстрым голом на шестой минуте, но так же быстро его отменили - вне игры. Лучший шанс у хозяев появился в середине первого тайма - Батист Сантамария был сбит в штрафной - 11-метровый. Арно Мюинга был точен, а голкипер не угадал - 1:0. На шестой добавленной минуте голкипер «Ренна» Стив Манданда допустил ошибку,  и Мбала Нзола счет сравнял - 1:1.

«Ланс» остается четвертым, соперник делит пятое место.

Протокол игры  
Ренн1:1Ланс
(1:0) Мюинга Арно24'  
  90'Нзола М'Бала (1:1)
Манданда СтивХатебур ХансВу КристоферСейду Алиду 90' (Файе Микаил ( 90') Ассиньон ЛоренсСантамария БатистМатусива АзорТрюффер АдриенБлас Людовик  45' 82' (Джеймс Джордан ( 82') Мюинга Арно 69' (Мейстер Хенрик ( 69') Грёнбек Альберт 68' (Гуйри Амин ( 68')
Запасные: Галлон ГотьеАхамада НауируЭстигор ЛеоНагида МахамадуСиссе Джауи
Самба БрисГради ЖонатанХусанов АбдукодирМедина Факундо  76'Франковски ПшемыславТомассон Адриен 56' (Нзола М'Бала ( 56') Диуф ЭндиЧавес Джоаннер 80' (Мачадо Дейвер ( 80') Зарури Анасс 66' (Фюльжени Анжело ( 66') Сотока Флориан 46' (Оджедиран Хамзат ( 46'  77') Ласкари Реми Лебо  34' 56' (Саид Уэсли ( 56'  90')
Запасные: Сарр МалангАгилар РубенЭль-Айнауи НейлКоффи Херве
21 сентября. Стадион "Роазон Парк".
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