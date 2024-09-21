Сафонов второй раз подряд попал в стартовый состав «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд с первых минут выйдет на поле в футболке «ПСЖ».

Напомним, дебют 25-летнего голкипера состоялся 18 сентября в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). В том поединке россиянин не пропустил.

Сегодня, 21 сентября, «ПСЖ» сыграет на выезде против «Реймса» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Сафонов снова начнет встречу в основном составе.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов (вр), Маркиньос, Пачо, Бералдо, Витинья, Ли, Заир-Эмери, Невеш, Баркола, Коло-Муани, Дуэ.

Матч «Реймс» - «ПСЖ» начнется в 22:00 по мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на портале LiveResult.