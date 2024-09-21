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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» со «Страсбургом» выдали голевое шоу, но набрали по очку

21 Сентября 2024 • 19:58 Комментировать
Лилль
3:3
Страсбург
окончен

«Лилль» со «Страсбургом» выдали результативный матч пятого тура Лиги 1. Эдон Жегрова стал героем первого тайма. Сначала он открыл счет ударом с левой ноги, а вскоре добавил мяч в сетку после парированного выстрела Тома Меньё. Гости быстро размочили счет, Себастьян Нанаси не смог пробить кипера, а Андрей Сантос сыграл на добивании. На перерыв команды ушли при счете 2:2 после точного удара головой Эмануэля Эмега.

На 56-й минуте уже «Страсбург» вел в счете после попытки Сантоса, но это продолжалось несколько минут, так как ВАР усмотрел вне игры. А вот Нанаси на 66-й минуте забил по правилам - 2:3. В концовке «доги» заработали пенальти, а Джонатан Дэвид послал мяч по центру, в то время когда вратарь прыгнул к штанге - 3:3.

«Лилль» с семью очками делит пятое место, соперник проигрывает ему один пункт.

Протокол игры  
Лилль3:3Страсбург
(1:0) Жегрова Эдон15'  
(2:0) Жегрова Эдон27'  
  30'Сантос Андрей (2:1)
  42'Эмега Эмануэль (2:2)
  66'Нанаси Себастьян (2:3)
(3:3) Дэвид Джонатан84'  
Шевалье ЛюкаМёнье Тома 67' (Сантос Тьяго II ( 67') Диаките Бафоде  70'Манди АиссаГудмундссон Габриэль 73' (Баккер Митчел ( 73') Андре Бенжамин  64'Гомеш Андре 67' (Сахрауи Осам ( 67') Жегрова ЭдонГомес Анхель 81' (Буадди Айюб ( 81') Кабелла Реми 73' (Байо Мохамед ( 73') Дэвид Джонатан
Запасные: Малуда АаронКайяр Марк-ОрельРибейро АлешандроМанноне ВитоФернандес-Пардо Матиас
Петрович ДжорджеДуэ ГелаСоу Саиду  7'Сарр Мамаду-Наби 73' (Сеная Марвин ( 73'  82') Морейра Диегу 73' (Мванга Жуниор ( 73') Дукуре ИсмаэльСантос Андрей 73' (Абакар Силла ( 73') Баква ДиланДиарра ХабибНанаси Себастьян 85' (Мара Секу ( 85') Эмега Эмануэль 90' (Себас Жереми ( 90')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханOscar PereaЛемарешаль ФеликсDaouda Diongue
21 сентября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Страсбург

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Ставка и прогноз на матч Лилль — Страсбург чемпионата Франции — 21 сентября 2024
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