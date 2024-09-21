«Лилль» со «Страсбургом» выдали голевое шоу, но набрали по очку

«Лилль» со «Страсбургом» выдали результативный матч пятого тура Лиги 1. Эдон Жегрова стал героем первого тайма. Сначала он открыл счет ударом с левой ноги, а вскоре добавил мяч в сетку после парированного выстрела Тома Меньё. Гости быстро размочили счет, Себастьян Нанаси не смог пробить кипера, а Андрей Сантос сыграл на добивании. На перерыв команды ушли при счете 2:2 после точного удара головой Эмануэля Эмега.

На 56-й минуте уже «Страсбург» вел в счете после попытки Сантоса, но это продолжалось несколько минут, так как ВАР усмотрел вне игры. А вот Нанаси на 66-й минуте забил по правилам - 2:3. В концовке «доги» заработали пенальти, а Джонатан Дэвид послал мяч по центру, в то время когда вратарь прыгнул к штанге - 3:3.

«Лилль» с семью очками делит пятое место, соперник проигрывает ему один пункт.