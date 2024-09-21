Сафонов должен дебютировать за «ПСЖ» в Лиге 1 – Доннаруммы нет в заявке

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть в матче чемпионата Франции против «Реймса». В списке отсутствует основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который продолжает восстановление после травмы.

Напомним, что на неделе Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов против «Жироны», благодаря чему за «ПСЖ» дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов. Теперь Сафонов должен впервые сыграть за парижан в чемпионате Франции.

Матч между «Реймсом» и «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.