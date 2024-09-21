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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов должен дебютировать за «ПСЖ» в Лиге 1 – Доннаруммы нет в заявке

21 Сентября 2024 • 16:31 Комментировать

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть в матче чемпионата Франции против «Реймса». В списке отсутствует основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который продолжает восстановление после травмы.

Напомним, что на неделе Доннарумма не сыграл в Лиге чемпионов против «Жироны», благодаря чему за «ПСЖ» дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов. Теперь Сафонов должен впервые сыграть за парижан в чемпионате Франции.

Матч между «Реймсом» и «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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