Энрике готов продлить контракт с «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике готов продлить контракт со своей командой. По информации от журналисты Абделлы Бульмы, парижский клуб почти согласовал со специалистом условия нового договора, но стороны пока не могут сойтись на сроке, на который будет рассчитан контракт.

Энрике в своём дебютном сезоне выиграл для «ПСЖ» чемпионат и Кубок Франции, а также помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где парижане уступили дортмундской «Боруссии».

Напомним, Энрике ранее возглавлял каталонскую «Барселону», во главе которой побеждал в Лиге чемпионов. Луис также работал в сборной Испании.