Широков оценил шансы Сафонова выиграть конкуренцию у Доннаруммы

«Не следил за дебютом Сафонова за «ПСЖ», но знаю, что он сыграл на ноль. Если продолжит в том же духе, может, его вообще не будут менять. Тогда он вытеснит Доннарумму. Думаю, что ему по силам», - передает слова Широкова «Чемпионат».