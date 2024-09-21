Широков оценил шансы Сафонова выиграть конкуренцию у Доннаруммы

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался относительно шансов Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ». Для этого россиянину нужно выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.
«Не следил за дебютом Сафонова за «ПСЖ», но знаю, что он сыграл на ноль. Если продолжит в том же духе, может, его вообще не будут менять. Тогда он вытеснит Доннарумму. Думаю, что ему по силам», - передает слова Широкова «Чемпионат».
В летнее трансферное окно Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Матвей подписал с французским грандом пятилетний трудовой договор.
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