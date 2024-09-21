Жирков: «Не удивлюсь, если Сафонов станет первым номером в «ПСЖ»

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков выразил мнение, что россиянин Матвей Сафонов способен стать основным вратарём «ПСЖ».

Напомним, Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Жироны», который завершился победой его команды со счётом 1:0.

«Я смотрел обзор всех матчей Лиги чемпионов и видел игру Сафонова за «ПСЖ». Поздравляю его с «сухарём»! Думаю, у Матвея хорошие шансы заиграть там. Поэтому не удивлюсь, если он станет первым номером в «ПСЖ», все данные для этого есть», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Отметим, что конкурентом Сафонова в «ПСЖ» является голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Свой следующий матч парижане проведут сегодня, 21 сентября, против «Реймса». Начало — в 22:00 по московскому времени.