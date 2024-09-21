Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Жирков: «Не удивлюсь, если Сафонов станет первым номером в «ПСЖ»

21 Сентября 2024 • 10:26 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
1 7.10 X 5.00 2 1.45
Через 10 ч. 49 мин.

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков выразил мнение, что россиянин Матвей Сафонов способен стать основным вратарём «ПСЖ».

Напомним, Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Жироны», который завершился победой его команды со счётом 1:0.

«Я смотрел обзор всех матчей Лиги чемпионов и видел игру Сафонова за «ПСЖ». Поздравляю его с «сухарём»! Думаю, у Матвея хорошие шансы заиграть там. Поэтому не удивлюсь, если он станет первым номером в «ПСЖ», все данные для этого есть», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Отметим, что конкурентом Сафонова в «ПСЖ» является голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Свой следующий матч парижане проведут сегодня, 21 сентября, против «Реймса». Начало — в 22:00 по московскому времени.  

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юрий Жирков Матвей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Сентября
06:01
Луис Энрике рассказал, в чём прибавил Дембеле в нынешнем сезоне
02:55
Реймс - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:55
Стало известно, в какой топ-клуб хотел перейти Гринвуд летом
20 Сентября
18:08
Уверенная ставка и прогноз на матч Реймс — ПСЖ чемпионата Франции — 21 сентября 2024
15:50
Сафонов должен снова сыграть за «ПСЖ» - Доннарумма лечится
05:53
Не игравший полтора года футболист «ПСЖ» скоро вернётся к тренировкам с командой
19 Сентября
15:13
Мостовой считает, что Сафонов никогда не выиграет РПЛ
13:17
Булыкин: «Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме»
17 Сентября
01:12
Дембеле – третий по средней оценке среди всех игроков топ-5 лиг
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу ​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии Месси или Миранчук: Кто был круче в матче МЛС «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Команда Карпина – в плей-офф Кубка России: «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сеуле Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.09.24 в 18:00
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
1.48 4.20 6.40
Видео
21.09.24 в 20:00
Ренн Ренн
Ланс Ланс
2.34 3.45 2.85
Видео
21.09.24 в 22:00
Реймс Реймс
ПСЖ ПСЖ
5.40 4.60 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Сентября
10:26 · Франция. Лига 1
Жирков: «Не удивлюсь, если Сафонов станет первым номером в «ПСЖ»
09:48 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» интересен бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»
07:30 · Италия. Серия А
Мотта нашёл нового нападающего в «Ювентус»
06:01 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, в чём прибавил Дембеле в нынешнем сезоне
05:13 · Франция. Лига 1
Заха испытывает трудности с адаптацией в «Лионе» слухи
01:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой топ-клуб хотел перейти Гринвуд летом
20 Сентября
23:49 · Франция. Лига 1
«Ницца» одолела «Сент-Этьен» со счётом 8:0
23:45 · Франция. Лига 1
Мукоко покорилось уникальное достижение в матче Лиги 1
22:54 · Франция. Лига 1
«Ницца» установила рекорд Лиги 1 по голам в первом тайме
15:50 · Франция. Лига 1
Сафонов должен снова сыграть за «ПСЖ» - Доннарумма лечится
14:35 · Франция. Лига 1
Футболист «Монако» похвалил Головина
13:44 · Германия. Бундеслига
«Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» следят за одним игроком слухи
12:53 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Монако» заявил, что команда будет бороться за титул
11:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» хочет стать новым владельцем французской команды слухи
05:53 · Франция. Лига 1
Не игравший полтора года футболист «ПСЖ» скоро вернётся к тренировкам с командой
19 Сентября
18:56 · Франция. Лига 1
Капелло высказался о перспективах Сафонова в конкуренции с Доннаруммой
17:45 · Италия. Серия А
Итальянским топ-клубам интересен бомбардир «Лилля»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист ЦСКА может перейти в «Астон Виллу»
17:00 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Энрике: «Да, у нас есть звезда»
15:41 · Франция. Лига 1
Болельщикам «Марселя» запретили посещать ближайший матч против «Лиона»
15:21 · Франция. Лига 1
Тренер сборной России: Сафонов может потеснить Доннарумму в «ПСЖ»
15:13 · Франция. Лига 1
Мостовой считает, что Сафонов никогда не выиграет РПЛ
13:43 · Франция. Лига 1
Плясунов рассказал, какими чемпионатами в детстве интересовался Головин
13:17 · Франция. Лига 1
Булыкин: «Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме»
11:08 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер избежал заключения под стражу
Все новости
Рекомендуем