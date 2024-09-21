Луис Энрике рассказал, в чём прибавил Дембеле в нынешнем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями об игре вингера Усмана Дембеле.

27-летний футболист отметился тремя голами и тремя результативными передачами в пяти матчах текущей кампании. По словам испанского наставника, француз стал лучше завершать атаки.

«Усман остаётся тем же, что и в прошлом сезоне, но, возможно, теперь он эффективнее действует в завершении. Он всегда был важнейшим игроком для нас, у него есть уникальная способность обыгрывать оппонентов.

Прошлогодняя версия Дембеле была очень хороша, но сейчас он ещё лучше. Мы работаем над тем, чтобы в дальнейшем он стал ещё более совершенным игроком», – цитирует Fotmob Луиса Энрике, высказавшегося в преддверии матча Лиги 1 против «Реймса».