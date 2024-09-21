Вингер «Лиона» Уилфрид Заха, арендованный у «Галатасарая», не лучшим образом начал сезон.

Ивуариец перебрался во французский клуб в конце августа, но до сих пор не дебютировал за «ткачей». Как сообщает Goal, ссылаясь на турецкие СМИ, у Заха возникли трудности с адаптацией к жизни во Франции: по слухам, игрок и его семья вынуждены жить в гораздо менее благоприятных условиях, чем в Турции.

Аренда Уилфрида Заха обошлась «Лиону» в 3 млн евро. Сделка действует до лета следующего года.

В воскресенье «Лион» примет на своём поле соперников из «Марселя» в матче пятого тура французской Лиги 1. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.