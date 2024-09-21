Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Заха испытывает трудности с адаптацией в «Лионе» слухи

21 Сентября 2024 • 05:13 Комментировать
Лион
...
Марсель
1 3.00 X 3.90 2 2.25
22.09 21:45

Вингер «Лиона» Уилфрид Заха, арендованный у «Галатасарая», не лучшим образом начал сезон.

Ивуариец перебрался во французский клуб в конце августа, но до сих пор не дебютировал за «ткачей». Как сообщает Goal, ссылаясь на турецкие СМИ, у Заха возникли трудности с адаптацией к жизни во Франции: по слухам, игрок и его семья вынуждены жить в гораздо менее благоприятных условиях, чем в Турции.

Аренда Уилфрида Заха обошлась «Лиону» в 3 млн евро. Сделка действует до лета следующего года.

В воскресенье «Лион» примет на своём поле соперников из «Марселя» в матче пятого тура французской Лиги 1. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лион Уилфрид Заха ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Сентября
01:55
Стало известно, в какой топ-клуб хотел перейти Гринвуд летом
20 Сентября
20:56
Уверенная ставка и прогноз на матч Лион — Марсель чемпионата Франции — 22 сентября 2024
19 Сентября
15:41
Болельщикам «Марселя» запретили посещать ближайший матч против «Лиона»
18 Сентября
18:53
Рабио рассказал о своей форме
16 Сентября
22:30
Рабио объяснил решение перейти в «Марсель» 1
10:17
«Марсель» назначил медосмотр Рабио
15 Сентября
23:45
Рабио хотел бороться за победу в Лиге чемпионов, но перешёл в клуб, который в ней не участвует
23:25
«Марсель» объявил о переходе Рабио
22:29
Романо: «Марсель» завершит подписание Рабио в течение 48 часов»
22:06
Рабио близок к переходу в новый клуб
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИОН МАРСЕЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу Суперклуб хочет купить вратаря «Барселоны» тер Штегена ​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.09.24 в 18:00
Лилль Лилль
Страсбург Страсбург
1.48 4.20 6.40
Видео
21.09.24 в 20:00
Ренн Ренн
Ланс Ланс
2.34 3.45 2.85
Видео
21.09.24 в 22:00
Реймс Реймс
ПСЖ ПСЖ
5.40 4.60 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Сентября
06:01 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, в чём прибавил Дембеле в нынешнем сезоне
05:13 · Франция. Лига 1
Заха испытывает трудности с адаптацией в «Лионе» слухи
01:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой топ-клуб хотел перейти Гринвуд летом
20 Сентября
23:49 · Франция. Лига 1
«Ницца» одолела «Сент-Этьен» со счётом 8:0
23:45 · Франция. Лига 1
Мукоко покорилось уникальное достижение в матче Лиги 1
22:54 · Франция. Лига 1
«Ницца» установила рекорд Лиги 1 по голам в первом тайме
15:50 · Франция. Лига 1
Сафонов должен снова сыграть за «ПСЖ» - Доннарумма лечится
14:35 · Франция. Лига 1
Футболист «Монако» похвалил Головина
13:44 · Германия. Бундеслига
«Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» следят за одним игроком слухи
12:53 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Монако» заявил, что команда будет бороться за титул
11:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» хочет стать новым владельцем французской команды слухи
05:53 · Франция. Лига 1
Не игравший полтора года футболист «ПСЖ» скоро вернётся к тренировкам с командой
19 Сентября
18:56 · Франция. Лига 1
Капелло высказался о перспективах Сафонова в конкуренции с Доннаруммой
17:45 · Италия. Серия А
Итальянским топ-клубам интересен бомбардир «Лилля»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист ЦСКА может перейти в «Астон Виллу»
17:00 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Энрике: «Да, у нас есть звезда»
15:41 · Франция. Лига 1
Болельщикам «Марселя» запретили посещать ближайший матч против «Лиона»
15:21 · Франция. Лига 1
Тренер сборной России: Сафонов может потеснить Доннарумму в «ПСЖ»
15:13 · Франция. Лига 1
Мостовой считает, что Сафонов никогда не выиграет РПЛ
13:43 · Франция. Лига 1
Плясунов рассказал, какими чемпионатами в детстве интересовался Головин
13:17 · Франция. Лига 1
Булыкин: «Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме»
11:08 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер избежал заключения под стражу
09:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» оценил дебютный матч Сафонова
18 Сентября
21:33 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может зимой перейти в «Марсель» слухи
18:53 · Франция. Лига 1
Рабио рассказал о своей форме
Все новости
Рекомендуем