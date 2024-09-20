«Ницца» одолела «Сент-Этьен» со счётом 8:0

Удивительный матч состоялся в пятом туре Лиги 1. «Ницца» забила в ворота «Сент-Этьена» сразу восемь голов, из них шесть ещё до перерыва.

Уже на четвёртой минуте Жонатан Клосс обострял передачей, и Дилан Батубинсика срезал мяч в сетку своих ворот. Еще атака, и Тангай Н'Домбеле удвоил перевес. Разгром после дальнего выстрела Мохамеда-Али Чо. Две минуты, и Эванн Гессан опасно пробил, а Юссуфа Мукоко добавил мяч после сейва голкипера - 4:0. Гессан добился своего под конец 45-минутки, а в следующей атаке Мукоко оформил дубль - 6:0.

На 76-й минуте Бадредин Буанани не смог переиграть кипера, а Софьян Диоп был первым на добивании. Под конец игры Пабло Росарио реализовал пенальти - 8:0.

«Ницца» добыла вторую победу в сезоне и рванула на пятое место. Соперник - третий с конца.