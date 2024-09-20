Мукоко покорилось уникальное достижение в матче Лиги 1

Нападающий «Ниццы» Юссуфа Мукоко, арендованный у дортмундской «Боруссии», ярко начал выступления во Франции.

19-летний игрок записал себе в актив два гола и одну результативную передачу в матче Лиги 1 против «Сент-Этьена». Таким образом, согласно информации Opta, Мукоко стал лишь вторым футболистом, родившимся в 2004 году или позже, с тремя или более результативными действиями в одном поединке чемпионата из числа топ-5. Ранее это удавалось только Эвану Фергюсону из «Брайтона» (хет-трик в матче с «Ньюкаслом» в сентябре 2023 года).

Отметим, что во встрече с «Сент-Этьеном» Юссуфа Мукоко впервые вышел в стартовом составе «Ниццы».